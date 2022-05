La fédération anglaise ouvre une enquête après la célébration de Richarlison

Selon le Guardian, la Fédération Anglaise (FA) a ouvert une enquête après qu'un fumigène ait été lancé lors de la célébration de Richarlison de son but face à Chelsea. Le Brésilien s'est emparé du fumigène puis l'a lancé hors des limites du terrain, en direction des tribunes.

Si l'arbitre n'a pas décidé de sanctionner l'attaquant pour son geste, l'enquête sera tout de même ciblée sur cet incident. "Nous allons examiner la question mais, en ce qui nous concerne, Richarlison tentait de le jeter hors de la pelouse", a réagi Everton à ces incidents.

Unreal @richarlison97 throwing the flare there hahahaha pic.twitter.com/CZEEoS4w4F

No one going to mention this from Richarlison? pic.twitter.com/xkwKMettgZ