Première sélection nationale pour Alhassan Yusuf (Antwerp)

Le 29 mai prochain, le Nigeria affrontera le Mexique en match amical avant d'affronter l'Équateur, le 2 juin. Sur son compte Twitter, le Nigeria vient de publier la sélection pour les deux rencontres amicales, dans laquelle figure notamment Alhassan Yusuf. Le milieu de terrain de l'Antwerp honore donc sa première sélection avec les Super Eagles. Il sera accompagné de l'attaquant de Feyenoord Cyriel Dessers, qui n'a disputé que 17 minutes en 2020 face à la Tunisie avec son équipe nationale, ainsi que Moses Simon, l'ancien avant de La Gantoise désormais au FC Nantes et Emmanuel Dennis, l'ancien Brugeois désormais à Watford.

List of invited @NGSuperEagles players for international friendly games vs #Mexico and #Ecuador in the US. #SoarSuperEagles pic.twitter.com/DxyDTKOOz2