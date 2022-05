Anderlecht et Kristian Arnstad discutent en vue d'une prolongation

Les opportunités sont arrivées au bon moment... Kristian Arnstad et Anderlecht sont actuellement assis autour de la table pour prolonger son contrat qui expire la saison prochaine. Et ces négociations vont dans la bonne direction.

Il existe un désir des deux côtés de continuer à travailler ensemble plus longtemps. Le grand talent norvégien a été amené à Bruxelles par Fred Rutten, lorsqu'il était directeur technique. Ces dernières années, il a eu tout le temps nécessaire pour se préparer physiquement et mentalement au football de première division et il a déjà prouvé qu'il était prêt.

Le milieu de terrain était généralement relégué au rang de 19ème ou 20ème homme cette saison, mais en raison de la blessure de Yari Verschaeren, il a eu sa chance dans le onze de départ contre le Club de Bruges. Il a impressionné et a fait de même contre l'Antwerp. La saison prochaine devrait être sa saison. Pas question de le voir évoluer en D1B. C'est l'une des garanties que son entourage a demandées. Si toutes les virgules sont bonnes, il ne tardera probablement pas à signer officiellement.