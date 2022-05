L'agent de Lukaku en est persuadé : "Il y avait un problème"

Après une longue traversée du désert, Big Rom semble à nouveau sur les bons rails.

Le retour qui fait du bien. Romelu Lukaku vient de claquer 3 buts (2 contre les Wolves, 1 contre Leeds) en l'espace de quelques jours. Une vraie bouffée d'oxygène, quand on sait à quel point l'attaquant belge suffoquait ces derniers mois à Chelsea.

Dans un entretien acordé à La Republicca, l'agent de Lukaku Federico Pastorello semble détenir l'explication à cette longue traversée du désert qu'a connu son protégé. "Compte tenu des paramètres du transfert, personne ne s'attendait à cette situation. Je ne m'étendrai pas sur les choix tactiques, mais il est clair qu'il y avait un problème", affirme-t-il.

"Cependant, il faut faire la part des choses entre les statistiques : Lukaku est le meilleur buteur de l'équipe (15 buts, ndlr), avec moins de minutes de jeu que ses coéquipiers. La situation doit être évaluée correctement. Romelu est concentré sur la finale de la FA Cup (samedi 17h45, contre Liverpool, ndlr) . Nous n'avons pas encore parlé d'autre chose."

La situation du Belge semble s'être considérablement compliquée après son interview polémique à la télévision italienne, où il avait déclaré ne pas être heureux à Londres et qu'il envisageait de revenir à l'Inter. Les journax transalpins, clients de ce genre de déclarations, n'en demandaient pas tant et l'avaient ensuite envoyé avec grande insistance de retour chez les Nerazzurri et même chez l'ennemi juré, l'AC Milan.

Pour Pastorello, ce n'est que de la poudre aux yeux. "Les discussions avec l'Inter ? Beaucoup de bruit pour rien. Il porte le club et les fans dans son cœur. Il ne l'a jamais caché. Tout comme son amour pour Anderlecht, où il aimerait terminer sa carrière. Il n'y a même pas de possibilité de négocier pour le moment. Chelsea est à vendre. Nous ne connaissons pas les nouveaux propriétaires. Sans compter qu'il y a déjà des discussions avec l'Inter ou le Milan. Nous devons juste attendre et voir."