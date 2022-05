Romelu Lukaku dément les propos de son agent

Cela fait deux semaines que Romelu Lukaku est de retour au premier plan en Premier League.

Après un début d'année 2022 très compliqué avec Chelsea, Romelu Lukaku vient d'inscrire trois buts en deux matches et est enfin de retour au premier plan.

Dans un entretien accordé à La Republicca, Federico Pastorello, son agent, semblait détenir l'explication à cette longue traversée du désert qu'a connu son protégé. "Compte tenu des paramètres du transfert, personne ne s'attendait à cette situation. Je ne m'étendrai pas sur les choix tactiques, mais il est clair qu'il y avait un problème (...) Les discussions avec l'Inter ? Beaucoup de bruit pour rien. Il porte le club et les fans dans son cœur. Il ne l'a jamais caché. Tout comme son amour pour Anderlecht, où il aimerait terminer sa carrière. Il n'y a même pas de possibilité de négocier pour le moment. Chelsea est à vendre. Nous ne connaissons pas les nouveaux propriétaires. Sans compter qu'il y a déjà des discussions avec l'Inter ou le Milan. Nous devons juste attendre et voir."

Le problème est que cette interview et ces propos, le principal intéressé ne s'y attendait absolument pas. Et d'ailleurs, il n'est absolument pas d'accord avec les dires de son agent. Sur son compte Instagram, Romelu Lukaku a tenu à rétablir la vérité sur sa pensée. "Je ne vais jamais laisser personne parler pour moi. Je me tais et je me concentre pour aider l'équipe à terminer la saison de la meilleure des manières. Donc si quelqu'un veut dire quelque chose sur le club et moi, qu'il ne le fasse pas en mon nom."