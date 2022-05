Surprise à Manchester City: Guardiola va-t-il quitter le club?

Le Catalan met son avenir dans le floue le plus total.

Malgré la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, l’entraîneur Pep Guardiola, sous contrat jusqu’en juin 2023, continue de bénéficier de la confiance des dirigeants de Manchester City. Ces derniers ont encore sorti le chéquier en lui offrant le buteur Erling Håland pour la saison prochaine et souhaitent prolonger son bail de deux ans. Mais, de son côté, le Catalan, n’a pas prévu de se précipiter et ne prendra pas sa décision avant un an !

"Si je prolonge mon contrat, ça ne sera pas avant la fin de la saison prochaine. Ça n'arrivera pas avant. Cela fait de nombreuses années que je suis ici et je dois voir comment l'équipe et nous-mêmes, comment nous sommes ensemble, a prévenu l’ancien coach du FC Barcelone dans un entretien accordé ce vendredi à Sky Sports. Si je le savais, je resterais 10 ans de plus, mais il faut prendre le temps pour ça. Il n'y a pas de temps pour ça cette saison ou lors de la prochaine."