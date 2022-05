Le coach du Napoli "espère que Dries Mertens va rester"

Après 395 matchs et un record de 147 buts (90 assists), Dries Mertens (35 ans) va-t-il quitter le Napoli ? Le Diable Rouge arrive en fin de contrat, au terme d'une saison plutôt remplie (11 buts), mais dispose d'une clause pouvant lui offrir une saison de plus. On sait que le joueur est amoureux de la vie à Naples, et Luciano Spalletti a encore répété ce samedi en conférence de presse qu'il espérait voir Mertens rester.

"Je veux que David Ospina et Dries Mertens restent pour la saison prochaine", a ainsi déclaré Spalletti, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Naples, cependant, a déjà fait savoir à Dries qu'il devrait revoir son salaire à la baisse pour pouvoir rester. Cela devrait être accepté par le joueur, mais la Gazzetta dello sport précise que celui-ci aurait également demandé des garanties de temps de jeu. Avec le Mondial en vue et alors que Roberto Martinez a déjà écarté le joueur de son groupe par moments, Mertens ne voudrait prendre aucun risque et souhaiterait quitter les Diables Rouges sur une dernière grande compétition.

