L'Ecosse face à un job difficile contre l'Ukraine : "Il faudra mettre les émotions de côté"

L'Écosse affrontera l'Ukraine en barrages pour le Mondial 2022. Pas une confrontation facile au vu du contexte.

Mercredi prochain, l'Ecosse affrontera l'Ukraine en barrages du Mondial 2022. Le vainqueur de ce match affrontera le Pays de Galles pour obtenir le dernier ticket européen pour la Coupe du Monde au Qatar. Et au vu des circonstances, on imagine qu'une telle qualification signifierait énormément pour l'Ukraine. Andy Robertson, latéral écossais, le sait. "Tout le monde souhaitera certainement qu'ils gagnent et s'ils jouaient contre n'importe quel autre pays que le mien, je le souhaiterais aussi", reconnaît le joueur de Liverpool pour la BBC.

"Mais ils jouent contre nous, et nous nous devons de leur barrer la route. Nous leur avons laissé tout le temps possible. Mais nous devrons nous battre pour nos rêves aussi", regrette Robertson. L'Ecosse ne s'est plus qualifiée pour un Mondial depuis 1998.