L'Ecosse d'Andy Robertson ne s'est "pas montrée" : "On s'est nous-mêmes laissés tomber"

C'est un Andy Robertson déçu qui s'est présenté au micro de Sky Sports après la défaite. L'Ecosse clôture ainsi sa campagne qualificative par une défaite. C'est l'Ukraine qui aura l'honneur de défier le Pays de Galles pour une place en phase finale.

"C'est très décevant car nous avons attendu ce match pendant longtemps. Nos performances avant le match étaient vraiment bonnes, mais pour être honnête, nous ne nous sommes pas vraiment montrés", a admis un Robertson médusé. "L'Ukraine est entrée dans le jeu beaucoup plus rapidement que nous et cela a continué. Nous savions qu'ils allaient probablement se fatiguer et c'était le cas, mais nous nous sommes donné une bataille difficile."

"Nous devions essayer de rester dans le match mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous nous sommes laissés ouverts à la contre-attaque alors que nous devions pousser pour marquer un but. Nous n'avons pas joué de la manière dont nous voulions jouer et malheureusement, cela nous a échappé", a continué le latéral de Liverpool. "Après une campagne vraiment positive, nous nous sommes nous-mêmes laissés tomber ce soir. Il nous a fallu 11 matchs pour en arriver là, après une campagne positive."

