Lorin Parys et Erik Gerits ravis de la réforme : "Cela offrira une compétition passionnante"

La refonte du championnat et de la coupe a été actée.

Après de nombreuses discussions et plusieurs propositions, un nouveau format a été validé pour les D1A, D1B et la Coupe de Belgique.

Une décision qui a ravi Lorin Parys ou encore Erik Gerits qui y voient une manière de stabiliser le championnat et de proposer plusieurs rencontres à enjeu chaque saison.

"Seize équipes, des play-offs à six et la division des points offriront une compétition passionnante et l'intégration d'équipes espoir pour les deux prochaines années est également une décision très importante pour nos jeunes talents", a confié Erik Gerits, directeur général de Genk, dans Het Laatste Nieuws.

''L'objectif est de maintenir ce format jusqu'en 2030. Il est important pour les clubs et les supporters qu'il y ait une stabilité", a déclaré pour sa part le CEO de la Pro League Lorin Parys.