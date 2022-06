Philippe Clement et Monaco tiendraient leur gros transfert en attaque

L'ASM va se renforcer devant.

Selon les informations de Foot Mercato, l'AS Monaco va accueillir Takumi Minamino. L'ASM en avait fait sa priorité, et le Japonais devrait donc bel et bien rallier le club du Rocher. Un accord aurait en effet été trouvé. Une somme de 15 millions d'euros est évoquée. A Monaco, Minamino pourra enfin bénéficier de temps de jeu conséquent pour prouver ses qualités.

The Athletic annonce qu'une somme de 3 millions de bonus sera ajoutée. Minamino, actuellement au Japon, aurait également donné son accord et n'aurait "plus qu'à" passer la visite médicale.