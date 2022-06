"Avec Wouter Vrancken Genk a pris la meilleure décision possible"

Un vent nouveau souffle sur le Racing suite à l'arrivée de son nouveau coach.

Wouter Vrancken a laissé une excellent impression au FC Malines, où son travail a été salué par beaucoup dans notre pays.

Genk a réalisé une très belle opération en engageant un coach courtisé tant en Belgique qu'à l'étranger. Un excellent choix que considère également Johan Boskamp : "Avec Vrancken Genk a pris la meilleure décision possible, je ne pense pas qu'ils auraient pu faire de meilleur choix. Je suis allé voir ses entraînements plusieurs fois à Malines. J'ai aimé ce que j'ai vu. Wouter sait faire un état des lieux, déterminer ce qui se passe et établir un plan de jeu. À Genk, il devra jouer à un niveau plus élevé, mais je suis convaincu qu'il fera du bon travail", a déclaré le Néerlandais à Het Belang Van Limburg.

Vrancken fera que son prédécesseur Bernd Storck pour Boskamp : "Bon sang, c'est incroyable. Si vous regardez son profil, il n'a réussi qu'avec des équipes défensives. Au Cercle et Mouscron, il a fait un travail fantastique. Avec Eupen, il fera de même car il pourra y pratiquer son jeu favori. Mais il n'est pas le type d'entraîneur qui convient à un club comme Genk", conclut ce dernier.

Le Belge sera soumis à un test important dès le départ vu que Genk affronte le Club de Bruges lors de la première journée.