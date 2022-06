Vincent Janssen et Toby Aldeweireld bientôt à nouveau réunis à l'Antwerp ? "Je ne lui ai pas encore envoyé de message"

L'Antwerp a frappé fort sur le marché des transferts avec l'arrivée de Janssen. D'autres noms devraient suivre. Celui de Toby Alderweireld est de plus en plus fort présent chaque jour au Bosuil.

Le rêve de participer à la Coupe du monde a été évoqué lors de la présentation de Vincent Janssen. L'attaquant fait partie de la sélection de Louis van Gaal lors de la trêve internationale. Le joueur âgé de 28 ans veut être présent au Mondial qui aura lieu au Qatar.

"Est-ce que j'ai choisi l'Antwerp en pensant à la Coupe du monde ? Non... J'ai également été sélectionné lorsque je jouais encore au Mexique, donc je ne sais pas si c'est important. Mais bien sûr, ils pourront regarder plus de mes matchs. Bien sûr que je veux aller à la Coupe du monde, mais prenons les choses étape par étape. Maintenant, je veux d'abord trouver mes marques et être performant, alors seulement je serai dans le coup pour la sélection nationale. J'étais là la dernière fois et je ferai tout pour faire partie du groupe la prochaine fois également", a déclaré un Janssen combatif.

Louis van Gaal a un passé de joueur au Bosuil. Janssen n'a pas consulté son entraîneur avant de prendre sa décision. "Non, je ne lui en ai pas parlé. Ou je l'ai fait, mais à ce moment-là, les négociations étaient déjà à un stade avancé. Je pense qu'il est à l'aise avec cette décision."

Après Valencia et Janssen, l'Antwerp n'est pas rassasié. Le Great Old espère pouvoir présenter officiellement Toby Alderweireld prochainement. Vincent Janssen a partagé le vestiaire avec le défenseur des Diables Rouges à Tottenham. Le Néerlandais n'a pas encore bombardé Alderweireld de messages. "Non, je n'ai pas encore envoyé un message à Toby... J'ai eu quelques semaines mouvementées. Il y a eu le mariage, les matchs internationaux avec l'équipe néerlandaise et ensuite la gestion du transfert. Je ne l'ai donc pas encore fait, mais qui sait, je pourrais lui en envoyer un bientôt", a lâché Vincent Janssen.