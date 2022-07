Officiel: un ancien Anderlechtois rejoint Kompany

C'est officiel : Manchester City prête Taylor Harwood-Bellis pour une saison à Burnley, club désormais coaché par Vincent Kompany, pour une saison, sans option d'achat.

La saison dernière, il avait été prêté à Anderlecht en début de saison avant de retourner en Angleterre durant la deuxième partie de saison. Il avait alors été prêté à Stoke City. La presse anglaise et le Daily Mirror annonce une officialisation en début de semaine.

Our fourth signing of the summer 😁#WelcomeTaylor pic.twitter.com/XHCsN0F2wQ