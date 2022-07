Officiel: Joaquin prolonge une année de plus !

Joaquin (40 ans, 36 apparitions et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) jure fidélité au Betis. En fin de contrat, le milieu offensif espagnol a prolongé pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin prochain, avec la formation andalouse.

Une belle marque de confiance des dirigeants verdiblancos pour une légende du club.

📣 OFFICIAL | The youngster @joaquinarte extends his contract with #RealBetis until 2023 👦🌟



One year more of 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗! 🙌😃



➡ https://t.co/5mv8Y9tD2P pic.twitter.com/5cu21zwWV3