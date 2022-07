Nouvelle injection de capital à l'Antwerp !

Décidément, Paul Gheysens ne manque pas d'ambition pour son bébé.

Visiblement, les ambitions de l'Antwerp ne sont pas près de diminuer. Paul Gheysens, propriétaire et actionnaire principal du Great Old, aurait selon Het Nieuwsblad décidé d'une nouvelle injection de capital dans le club. Et non des moindres : Gheysens devrait ainsi investir 10 millions d'euros de plus dans le club. On se doute bien des objectifs sportifs liés à ces dépenses : un titre, et le plus vite possible.

Depuis son arrivée à Anvers, Paul Gheysens a déjà investi près de 70 millions d'euros dans le Matricule 1. Le soutien financier est là ; reste désormais à des stars comme Marc Overmars en coulisses, Mark Van Bommel en bord de terrain et - bientôt - Toby Alderweireld sur la pelouse, à accomplir les rêves de leur ambitieux propriétaire...