Un Niçois anime le mercato

Il s'est bien relancé après plusieurs années de galère.

Auteur d'une bonne saison à l'OGC Nice, le défenseur central Jean-Clair Todibo s'est bien relancé depuis son passage raté au FC Barcelone et a vu sa cote remonter en Europe. Selon Foot Mercato, le FC Séville et Naples ont approché le Gym pour prendre la température, recevant une réponse négative de la part des Aiglons. Manchester United et Newcastle apprécient également le profil de l'ancien Toulousain et pourraient passer à l'offensive durant le mercato.

Pour le moment, les dirigeants niçois ferment la porte à un départ du natif de Cayenne, estimé à plus de 20 millions d'euros par le club azuréen. Mais l'OGCN tiendra-t-il le même discours si un club débarque avec une telle offre au cours des prochaines semaines ?