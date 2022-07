Paul Pogba a hâte d'évoluer avec un joueur en particulier à la Juventus

Le Français a hâte de pouvoir partager le vestiaire avec Angel Di Maria.

De retour à la Juventus, six années après son départ, Paul Pogba (29 ans, 27 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2021-2022) va apprendre à connaître Angel Di Maria (34 ans, 31 matchs et 5 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022), qui s'est lui aussi engagé librement après son passage au Paris Saint-Germain. Une collaboration avec l'ailier argentin qui plaît énormément au milieu de terrain français.

"Angel est un joueur de classe mondiale. Cela aidera l'équipe. Il a de l'expérience, il a beaucoup gagné. Il est évident que c'est un champion. Il a faim, lui aussi veut gagner. Nous avons tous le même objectif", a expliqué le Bleu face aux journalistes.