Officiel: Koulibaly signe à Chelsea

Sans surprise, Kalidou Koulibaly (31 ans, 27 matchs et 3 buts en Serie A pour la saison 2021-2022) a officiellement été transféré à Chelsea. Le club londonien a confirmé l’arrivée du défenseur central qui avait déjà fait ses adieux à Naples après 8 années passées en Italie. L’international sénégalais, dont l’opération est estimée à 40 millions d’euros, s’est engagé jusqu’en juin 2026 et devient la seconde recrue estivale des Blues après la signature de l’ailier Raheem Sterling.

