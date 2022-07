Bosz, battu à Anderlecht, sait maintenant quel poste il doit renforcer

L'olympique Lyonnais a pris l'eau au Lotto Park.

Malgré la récente prolongation de Thiago Mendes, l'Olympique Lyonnais devrait bien recruter un milieu défensif supplémentaire. Après la lourde défaite contre Anderlecht (0-3), samedi en amical, le manager rhodanien, Peter Bosz, a insisté sur la nécessité de récupérer une sentinelle.

"Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle. On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant). Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin (Tolisso) n'est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut", a expliqué le manager néerlandais face aux journalistes.

Pour rappel, le Betis, qui courtise Houssem Aouar, souhaite intégrer William Carvalho dans le deal avec Lyon.