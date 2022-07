Paulo Dybala va rester en Serie A, et ça ne sera pas à l'Inter !

Le feuilleton Paulo Dybala touchera bientôt à sa fin. Le milieu offensif argentin a décidé de ne pas prolonger à la Juventus et de tenter une nouvelle expérience. A 28 ans, l'heure semble à la relance pour La Joya.

S'il semblait à un moment proche de l'Inter Milan, Dybala aurait finalement choisi un autre club italien. Comme l'affirmait Sky Sports plus tôt dans la journée, il va rejoindre l'AS Rome. On parle d'un accord portant sur un contrat de 3 ans. José Mourinho aurait appelé Dybala et aurait trouvé les mots justes pour le convaincre. Quand Fabrizio Romano annonce qu'un transfert est imminent, c'est qu'on est plus très loin du dénouement...

Paulo Dybala to Roma, here we go! Full agreement in place on a three year contract, valid until 2025. Dybala will join as free agent 🚨🟡🔴 #ASRoma @SkySport



Mourinho, key factor - he called Dybala to explain the project. All the documents being prepared, free transfer imminent. pic.twitter.com/qZaYmp5VqD