Jordan Torunarigha emmené à l'hôpital après sa collision avec Arnaud Bodart

Le Standard de Liège et La Gantoise (2-2) ont partagé l'enjeu lors de l'ouverture de la première journée de Jupiler Pro League.

Certains diront que La Gantoise aurait dû obtenir un penalty pour une faute de main d'Emond sur un coup franc direct de Kums.

En toute fin de rencontre, les Buffalos auraient-ils pu obtenir un penalty ? Lors de sa sortie, Arnaud Bodart a simplement assommé Jordan Torunarigha qui a dû être sorti sur civière. Le gardien de but du Standard n'a pas touché le ballon, mais Visser et le VAR n'ont pas accordé de penalty. L'Allemand, à qui on ne peut pas reprocher un manque d'engagement, a été emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires.

"Je sais ce que vit Torunarigha. J'ai eu ça à Malines. Il est conscient mais un peu commotionné. Je veux jouer le ballon. C'est des choses qu'on n'aime pas voir dans le foot", a confié Bodart au micro d'Eleven Sports en fin de rencontre.