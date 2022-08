Mertens vers la Turquie, ça se précise !

Une destination semble se concrétiser pour le Diable Rouge.

Laissé libre par Naples, Dries Mertens (35 ans) voyait le flou se jeter sur son avenir. Ni l'Antwerp ou Marseille ne semblaient des pistes sérieuses, tandis que le joueur a refusé les offres de la Juventus.

Mais voilà que lors de ces 24 dernières heures, une piste semble se préciser et prendre de l'ampleur : celle menant au Galatasaray.

Si le Corriere della Sera ne faisait état d'hier que d'un intérêt du club stambouliote pour Mertens, on apprend aujourd'hui de sources italiennes que les discussions entre les parties seraient avancées. Le journaliste réputé et spécialisé en transferts Nicolo Schira révèle que "Ciro" se rapproche de plus en plus du Galatasaray et que les discussions se poursuivraient. Un contrat jusqu'en 2024 est évoqué.