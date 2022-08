Officiel: Puig file en MLS !

Une destination assez surprenante pour la pépite catalane.

Riqui Puig (22 ans, 18 apparitions et 1 but toutes compétitions pour la saison 2021-2022) et le FC Barcelone, c'est terminé. En échec total, le milieu de terrain a été transféré "gratuitement" du côté du LA Galaxy, où il a signé un contrat de trois ans et demi.

Une destination surprenante pour l'espoir déchu du club catalan, qui va tenter de se relancer loin du Vieux Continent. Le vice-champion d'Espagne a pris soin de négocier un droit de rachat dont le montant n'a pas été dévoilé et 50% en cas d'une future vente.