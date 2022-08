Skov Olsen soutient Carl Hoefkens : "Je suis un peu plus libre maintenant"

Andreas Skov Olsen a commencé la saison en force, mais pas son équipe. Cependant, le Danois a confiance en Carl Hoefkens pour régler tout cela.

Andreas Skov Olsen ne rejette pas la faute sur l'entraîneur après la déroute subie à Eupen. "Défensivement, nous avons fait des erreurs cruciales et avec le ballon, nous n'avons rien créé. Nous avions l'impression que tout le monde courait dans tous les sens sans savoir où ni pourquoi", a déclaré le Danois dans Het Nieuwsblad.

Hoefkens possède déjà les qualités pour réussir, estime l'ailier. "Quand Alfred (Schreuder, ndlr) était encore là, Carl avait déjà un grand impact. J'ai eu un bon contact avec lui à l'époque et c'est toujours le cas. Je pense que je peux parler au nom de toute l'équipe quand je dis que nous croyons en lui. Il connaît le championnat et le club. Il est calme et a beaucoup de bonnes idées. Il s'appuie également sur ce qu'Alfred a mis ien place ci à la fin de la saison dernière. Carl n'a certainement pas tout renversé."

Et Hoefkens le met plus souvent en position de marquer. "Carl met un accent tactique différent. Personnellement, avec Alfred, je devais rester plus souvent bas sur le terrain, alors que je peux jouer plus haut maintenant. Je suis un peu plus libre maintenant."