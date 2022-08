Lior Refaelov, l'expérience et la technique au service du collectif

L'Israélien réalise un très bon début de saison et pourrait jouer un rôle de pièce maîtresse dans le système de Mazzù.

Auteur de 12 buts la saison dernière en phase classique, Lior Refaelov avait ensuite été muet durant les play-offs. Il faut dire qu'il n'avait été titularisé qu'une fois en raison de soucis physiques.

En ce début de saison, on se demandait bien quel allait être le rôle de Refaelov. Trop offensif pour occuper une place au milieu du terrain, où est d'ailleurs replacé Verschaeren, celui qui était habitué à évoluer en tant qu'ailier gauche sous Kompany a vu Amuzu prendre de la consistance et progressivement s'imposer dans le 11.

Conscient de son expérience, mais aussi de sa rélle polyvalence, Mazzù a décidé de le faire évoluer en tant que faux 9 - contre Ostende et Paide - mais aussi en le positionnant plutôt devant le milieu contre Seraing.

Ainsi, comme on l'a vu, Refaelov continue à 36 ans de donner satisfaction. Buteur et passeur en Estonie, il a donné deux passes décisives en l'espace de moins de 15 minutes ce dimanche. Dans un effectif très jeune, à la recherche de piliers sur lesquels se reposer, l'ancien Soulier d'or est le nouveau leader technique de Mazzù et entame sa dernière (?) saison sous le maillot d'Anderlecht ou même en Belgique - il est sous contrat jusqu'en 2023 - avec toujours les mêmes garanties : celles d'un très bon joueur de football.