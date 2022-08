Raheem Sterling explique pourquoi il a quitté Manchester City

Après sept années de bons et loyaux services, l'attaquant anglais a décidé de quitter Manchester City pour Chelsea

Raheem Sterling a quitté Manchester City pour Chelsea cet été. Un départ inévitable pour l'ailier anglais."J'ai juste senti que mon temps de jeu à City devenait de plus en plus limité pour différentes raisons. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon temps. J'avais donc besoin de garder le même niveau et de relever un nouveau défi. Depuis mes 17 ans, j'ai été régulièrement titulaire, donc arriver à un moment culminant de ma carrière et ne pas jouer régulièrement est quelque chose que je ne pouvais pas accepter", a lâché l'Anglais lors de sa présentation.