Officiel : Nottingham Forest accueille un ex-Anderlechtois et un ancien Brugeois 

Deux vieilles connaissances de notre Jupiler Pro League se retrouvent à Nottingham Forest.

Il s'agit d'Emmanuel Dennis et de Cheikhou Kouyate.

Ce dernier âgé de 32 ans et était libre de tout contrat après avoir quitté Crystal Palace. Le milieu de terrain sénégalais passé par Anderlecht a signé pour deux saisons à Forest.

Emmanuel Dennis a quitté Watford après la relégation et retrouve donc l'élite. L'ancien attaquant du Club de Bruges a marqué 10 buts pour Watford la saison dernière.

