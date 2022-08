Ruud Vormer était très déçu de ne pas avoir été sélectionné pour le match contre OHL.

Quid de l'avenir de Ruud Vormer ? Cinq titres nationaux, une coupe et un Soulier d'or. Pendant des années, il a été l'un, sinon le visage, de la résurrection du Club de Bruges. Près d'un an après sa chute soudaine, le capitaine a perdu sa place dans la sélection et c'est une première. Clement et Schreuder l'ont mis à l'écart, mais Hoefkens va un peu plus loin. "Je suis sûr à cent pour cent que ça n'a pas été un bon week-end pour lui", a lâché Hoefkens dimanche soir à Den Dreef. "Non seulement cette semaine, mais aussi avant, nous avons parlé avec lui de la situation. C'est comme ça."

Les événements du week-end dernier pourraient toutefois accélérer les choses, rendant un transfert ce mois-ci encore possible. Le Néerlandais pourrait quitter le championnat belge et rejoindre une formation étrangère cet été.