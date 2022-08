Fabian Rieder, le maître à jouer dont Anderlecht devra se méfier

C'est l'enfant du club, et il dispute certainement sa dernière saison aux Young Boys de Berne, voir ses derniers matches. Mais il est toujours là et Anderlecht devra s'en méfier.

Beaucoup de joueurs suisses sont connus en Europe. Ce n'est pas encore le cas de Fabian Rieder. Pourtant, le milieu de terrain offensif de 20 ans a non seulement l'avenir devant lui, mais est surtout aux portes d'un transfert puisque plusieurs clubs allemands se sont déjà renseignés à son sujet.

Mais... il est toujours là, et il est clair qu'Anderlecht devra se méfier de ce maître à jouer qui s'est révélé la saison dernière. Il avait entamé la saison en mode mineur, avant de devenir un titulaire indiscutable, au point d'avoir livré une rencontre extraordinaire sur la pelouse de Manchester United en Ligue des Champions, marquant même le but de l'égalisation. Il avait terminé la saison avec des chiffres honorables : 5 buts et 11 passes décisives.

Et il continue sur sa lancée. Huit rencontres, 3 buts et 2 passes décisives, au sein d'une équipe qui n'a pas encore connu la défaite cette saison. Sa faculté de conserver le ballon, mais notamment de pouvoir jouer vers l'avant rapidement, dans le dos des défenses adverses, fait de lui la clé du jeu des Suisses.

il ne sera pas le seul à surveiller, tant cette équipe a du talent, mais il faudra le tenir à l'œil. La qualification en dépend... le coefficient aussi.