Voici les compos d'Antwerp-Istanbul Basaksehir : Van Bommel effectue deux changements

Ce jeudi soir (20h45), l'Antwerp dispute sa manche retour contre Istanbul Basaksehir lors des barrages de la Conference League. Le matricule 1 avait partagé l'enjeu lors du match aller en Turquie (1-1).

Van Bommel n'a pas sorti de noms surprenants de son chapeau et a effectué deux changements par rapport au match aller à Istanbul. Birger Verstraete et Koji Miyoshi sont alignés d'entrée de jeu à la place de Pieter Gerkens et Dinis Almeida.

L'entraîneur d'Istanbul Basaksehir, Emre Belözoglu aligne exactement le même onze que la semaine dernière. Lucas Biglia et Stefano Okaka (ex-Anderlecht) à nouveau présents dans le onze de l'équipe stambouliote.