Un Unioniste demande du respect pour tous les sacrifices du groupe : "Moris a été traîné dans la boue, il a perdu 5 kg"

Charles Vanhoutte ne sera jamais le joueur qui fait le plus parler de lui. Mais son importance à l'équilibre de l'Union est considérable, cela pourrait d'ailleurs déboucher sur un transfert cet été.

Charles Vanhoutte n'a pas voulu le dire, mais hier, il a probablement son dernier match pour les Saint-Gillois. L'intérêt pour lui a considérablement augmenté. Il n'est cependant pas encore clair combien l'Union va demander pour lui.

Deux ans après son arrivée en provenance du Cercle de Bruges, le besogneux milieu de terrain a touché au but avec ce titre de champion : "Soyons honnêtes, ce n'était pas notre meilleur match, surtout pas en première mi-temps".

"Heureusement, la deuxième était bien meilleure. Nous voulions absolument gagner et cela a fonctionné... de manière méritée. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Nous, les anciens, avons fourni les efforts nécessaires après nous être regardés dans le miroir", explique-t-il.

L'Union en a bavé

Ce ne sont pas des paroles en l'air : "Par exemple, Moris a perdu 5 kilos. Il a été traîné dans la boue, surtout dans les médias, mais il a réussi à changer de cap et aujourd'hui, il est notre pilier. Burgess a également réussi à augmenter considérablement son niveau de jeu et les nouveaux joueurs ont fait des progrès incroyables au fil de la saison".

"Au début, nous n'avions pas le niveau que nous avons maintenant. Et nous ne devons certainement pas oublier la contribution de Sébastien Pocognoli. Il est resté toujours positif et calme. Parfois, après quelques matchs, je perdais patience alors qu'il restait zen. Même aujourd'hui, pendant la mi-temps, il est resté positif et a dit que nous devions tirer des leçons des moments difficiles que nous avions connus par le passé", conclut Vanhoutte.