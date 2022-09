Officiel : Xian Emmers quitte les Pays-Bas

Le Rapid Bucarest s'est offert les services de Xian Emmers en provenance de Roda JC. Le Belge a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire. "J'étais présent lors du match du week-end dernier et j'ai été impressionné. Je viens de la deuxième division néerlandaise et c'est très différent, donc je suis très excité ", a déclaré Emmers au site internet du club roumain.

Le Rapid est un grand club de Roumanie et il est en reconstruction. "Cela ressemble à l'état actuel de ma carrière", a ajouté M. Emmers.

Belgian midfielder Xian Emmers



Xian played for Inter Milano, Cremonese, Beveren, Almere & Roda Kerkrade.



