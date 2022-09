Mazzù sait que l'animation offensive doit changer : "Fabio Silva doit être plus frais dans le rectangle"

Anderlecht doit se reprendre après un 1/9 en championnat. Surtout, le jeu offensif doit retrouver du liant. Après des débuts en fanfare, Fabio Silva semble peiner à porter tout le poids de la ligne offensive.

Entre un Mario Stroeykens pas à l'aise à ce poste et des Sebastiano Esposito et Benito Raman insuffisants en ce début de saison, Fabio Silva a beaucoup de mal à tirer seul son épingle du jeu. Les qualités du Portugais sont toujours là mais il travaille énormément - un peu trop. "Silva est un peu trop seul, en effet. Il l'est aussi à la finition. Sebastiano Esposito a besoin d'un déclic", reconnaît Mazzù en conférence de presse.

"Esposito travaille dur ces dernières semaines. Il ne manque qu'un but pour que cela aille mieux. Mais il n'y a pas que cela. Silva court trop, multiplie trop de courses seul et manque donc de fraîcheur dans la boîte", regrette le coach du RSCA. "Cela devrait idéalement changer, d'autres joueurs devraient proposer des courses et libérer Silva dans le rectangle".