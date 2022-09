L'Union Belge propose un déplacement en train pour Pays-Bas - Belgique !

Vous souhaitez vous rendre à Amsterdam pour Pays-Bas - Belgique ? L'Union Belge vous invite à bord du Red Devils Express ! À l'occasion du déplacement des Diables Rouges à Amsterdam, la fédération mettra ainsi en place un train spécial pour les supporters belges. Pour la somme de 155 euros, les supporters recevront un ticket pour le match, le déplacement en train, 6 boissons incluses et un cadeau surprise d'une valeur de 90 euros. Lors de ce trajet, un DJ se chargera de mettre l'ambiance.

🎟️ Hurry up and get your ticket: https://t.co/yR7Vl1XQqu pic.twitter.com/gWxzCP38al