Felice Mazzu remporte le prix Guy Thys !

La saison vient de commencer et le coach d'Anderlecht remporte un premier prix individuel.

Felice Mazzu a été désigné lauréat du prix Guy Thys 2021-2022 par l'association des entraîneurs professionnels belges de football (BFC Pro).

Avec 168 points, l'ancien coach de l'Union devance Philippe Clement (148 points), Tom Saintfiet (128 points) et Hein Vanhaezebrouck (46 points). Il est récompensé pour sa saison exceptionnelle à la tête du club Saint-Gillois. Karel Geraerts a, lui, reçu le prix du meilleur assistant.

C'est Georges Leekens qui a eu le plaisir de remettre le prix au Carolo : "Pour moi, Felice est le vainqueur mérité car je l'apprécie vraiment en tant que coach et en tant que personne. C'est un homme consciencieux, passionné et très motivé dans son travail. À l'Union, il a fait ses preuves en remportant la promotion directement et la saison suivante, avec plus ou moins le même noyau, il a presque remporté le titre", a confié Long Couteau.

"Cela fait plaisir parce que pour moi, c’est un prix très important. Quand ça vient du monde dans lequel vous travaillez, c’est beaucoup plus enrichissant. La reconnaissance est beaucoup plus grande parce que les entraîneurs professionnels connaissent le métier, ils connaissent les difficultés, les problèmes qu’un entraîneur peut rencontrer tout au long d’une saison, tout au long d’une carrière. Ce prix représente vraiment la profonde reconnaissance des entraîneurs", a déclaré le lauréat.