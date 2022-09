Simon Mignolet déçu après Standard-Bruges : "On savait que ce serait une soirée difficile"

Ce dimanche soir, le Club de Bruges a chuté au Standard de Liège (3-0) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Après sa victoire historique au FC Porto (0-4) en Ligue des champions mardi dernier, le Club de Bruges a sombré à Sclessin ce week-end. "La différence de niveau entre les deux rencontres est tellement grande. On ne peut pas livrer une prestation pareille. On savait avant le match que ce serait une soirée difficile puisque le Standard jouait bien et était dans un bon flow avec un 9 sur 9, sans oublier les fans derrière", a confié Simon Mignolet à l'issue de la rencontre.

Les Brugeois ne sont jamais rentrés dans la rencontre et ne sont pas parvenus à se montrer dangereux dans le rectangle adverse. "On a bien contrôlé les 25 premières minutes de la partie puis le Standard a été meilleur dans les duels et aussi au niveau de l'énergie. Une victoire méritée de leur part. De la fatigue de notre part ? Non, on a eu assez de jours entre mardi et dimanche", a souligné le Diable Rouge.

Le matricule 16 a pu compter sur son dernier renfort Philip Zinckernagel. Le Danois ouvrait le score à distance avant de faire le break en se jouant de la défense des Blauw en Zwart. William Balikwisha enfonçait le clou d'une tête plongeante en fin de rencontre. "Ils ont marqué au bon moment mais on devait égaliser. Puis, ils doublent la mise, et là c'est fini", a conclu le portier des Gazelles.