Kristof D'Haene lucide : "Notre but ? Il tombe par hasard"

Courtrai était revenu à 2-1, mais n'a jamais vraiment donné l'impression d'être capable de prendre quelque chose au Lotto Park. Kristof D'Haene le sait bien.

Quel match désespérant du KV Courtrai ! Les Kerels n'ont rien proposé sur la pelouse d'Anderlecht, et c'était presque à la surprise générale qu'ils faisaient 2-1. À leur grande surprise aussi, d'ailleurs. "Le but de Selemani tombe par hasard", reconnaît Kristof D'Haene après la défaite. "Et juste derrière, ils font 3-1. Tout le monde sait que c'est difficile de revenir au score ici. Nous n'avons jamais paru capables de revendiquer un point".

Sévère, mais juste. Ce KV Courtrai est décidément malade, et Custovic n'a pas guéri les maux de l'époque Belhocine. "Huit buts en deux matchs, ça fait mal, ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas où le bât blesse. Il faut en discuter en interne et se ressaisir après la trêve", espère le capitaine flandrien.