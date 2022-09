Mondial au Qatar : la FFF rappelle que "participer ne signifie pas fermer les yeux"

La Fédération française de football est mis sous pression par rapport à la situation des migrants au Qatar.

Plusieurs ONG ont vivement critiqué la Fédération française de football (FFF) pour sa participation au Mondial 2022 au Qatar. Ces dernières, comme Amnesty International, regrettent le "silence assourdissant face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris, et aux milliers d’autres soumis au travail forcé".

Suite à ces critiques, la FFF a réagi dans un communiqué : "Libres de s’exprimer ou non, la FFF et l’équipe de France n’ont pas attendu l’échéance prochaine de la Coupe du monde au Qatar pour défendre au quotidien, sur le terrain, et à leur niveau, les droits de l’homme, ainsi que d’autres causes essentielles."

"Participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner", s'est également défendu la Fédération qui rappelle que l'organisation d'un tel événement a permis des avancées sociales dans le pays-hôte.