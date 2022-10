Un RSCA Futures largement supérieur bat Virton et reste en tête de la D1B

Les jeunes de Robin Veldman continuent à survoler la D1B, et n'ont pas tremblé. Killian Sardella s'est offert un doublé.

Seule équipe invaincue du football professionnel belge : quel statut incroyable pour les RSCA Futures ! Autant dire qu'à la réception de l'Excelsior Virton, les jeunes Mauves sont...favoris. Car désormais, le mot "U23" est presque passé au second plan : cet Anderlecht est leader de D1B au coup d'envoi, et joue comme tel, face à un Virton plus proche du bas de classement.

Dans un Stade Roi Baudouin toujours tristement vide aux allures de match "période Covid", le RSCA Futures va tenir son rang dans le jeu. Anouar Aït El Hadj touche énormément de ballons, Ishaq et Masscho débordent les flancs gaumais. Souleymane Anne est l'arme n°1 de l'Excelsior mais au terme d'une course folle, il ne peut construire ; Aït El-Hadj alerte Vincensini, mais c'est encore...Lucas Stassin, sur le banc la veille en Conference League, qui met le feu.

Sur un corner, le tout jeune attaquant envoie une retournée mais est retenu fautivement, obtenant donc un penalty. Et Vincensini, le portier de Virton, s'illustre : sur la frappe, puis sur la reprise, frustrant le RSCA (27e). Les Mauves dominent le match, mais ne concrétisent pas en première période.

En seconde, il ne faudra que quelques minutes : un centre surprenant d'Abdulrazak Ishaq trouve Killian Sardella, qui profite de la passivité de la défense virtonaise pour faire la différence et inscrire son second but en autant de matchs (1-0, 48e). Mieux : alors que la défense de Virton craque complètement, un centre millimétré du tout jeune Buthera trouve...la tête de Killian Sardella, qui plante son doublé de la tête (52e) et fait le break.

© photonews

Le break est fait et Anderlecht aurait même pu, voire dû tuer le match : Lucas Stassin est trouvé dans le petit rectangle et fait parler son instinct de tueur...mais est sifflé hors-jeu, sans aucune raison valable. Il est furieux, et peut l'être (55e). Car derrière, Virton, enfoncé, en profite : sur un coup-franc d'Aguémon qui heurte la latte, Ayyoub Allach suit bien et réduit l'écart (63e, 2-1). Avec maturité cependant, Anderlecht tient bon ; Stassin aurait pu obtenir un penalty de plus, Vincensini doit sortir un centre dangereux d'Agyei (75e). Le même Enock Agyei, tranquillement, temporise et sert Lucas Stassin dans le rectangle (76e, 3-1), pour enfin faire un break mérité.

L'Excelsior Virton tente de réagir, encore via Anne, mais Bart Verbruggen s'interpose encore avec à-propos (78e). Dans l'ensemble, le RSCA aura été supérieur à son adversaire, faisant le jeu, montrant de belles choses et méritant totalement sa victoire contre une équipe plutôt taillée pour jouer le maintien qu'autre chose. Les "kets" de Neerpede, eux, trônent fièrement en tête. Ils ne "joueront" pas la montée, mais le symbole est fort.