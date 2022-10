Isaac Mbenza est très déçu: "Ils marquent sur un but malheureux"

Isaac Mbenza aurait pu ouvrir le score en première période, mais la chance lui a tourné le dos.

Titulaire aux côtés de Badji ce dimanche soir face au Standard, Isaac Mbenza aura tout essayé face à ses anciennes couleurs. Mais au bout des 90 minutes, il a dû s'incliner, comme ses coéquipiers. "C'était un match compliqué" assure Mbenza au micro de Eleven Sports.

" Il nous aura manqué un peu de justesse ce soir (NDLR, dimanche). C'est ce qui a fait la différence ce dimanche. Mon occasion sur le poteau ? Cela aurait pu tout changer, mais au final, nous sommes dégoutés. Cela aurait été important pour nous de l'emporter ce soir".

Le scénario du match est aussi à regretter : "Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions ! En seconde période, ils ont mis un peu plus de pression et au final, ils gagnent sur un but malheureux". On ne refera pas l'histoire, mais il est clair que les Zèbres peuvent avoir des regrets.