William Balikwisha, de l'ombre à la lumière : "Je suis épanoui dans ce système de jeu"

Le joueur âgé de 23 ans est bien décidé à faire décoller sa carrière cette saison après avoir vécu plusieurs années compliquées chez les Rouches.

Brillant depuis le début de saison, William Balikwisha est rapidement devenu un pion essentiel dans le système de jeu mis en place par Ronny Deila. Indésirable il y a encore quelques mois, il est désormais un titulaire indiscutable. "J'ai douté à un moment, mais je suis resté patient. J'ai beaucoup appris après ces saisons compliquées, et je vois les choses différemment désormais. Je n'ai jamais douté, je suis toujours resté en mouvement et j'ai essayé de saisir chaque opportunité. J'ai grandi, mûri et j'ai eu ce petit brin de chance aussi", a confié le joueur âgé de 23 ans avant d'évoquer Ronny Deila.

© photonews

"Il est très proche de moi, je n'avais jamais connu cela auparavant. Il me conseille beaucoup et il prend le temps d'expliquer. Il me donne des consignes très claires et m'encadre beaucoup. Je suis épanoui dans son système de jeu. Ce rôle central avec des tâches défensives me convient bien. Je dois bien rester en bloc, fermer le centre du jeu et effectuer beaucoup de courses."

Le moment le plus dur fut le début de saison 2020-2021. "J'avais effectué une grosse préparation estivale où j'ai terminé meilleur buteur. Puis, j'ai joué un match amical contre l'Union où je me suis blessé avec une luxation à l'épaule qui m'a mis sur la touche pendant six mois. Je me sentais proche de pouvoir commencer à briller. C'était la saison la plus difficile de ma petite carrière. J'ai vu le train passer devant moi", a-t-il ajouté.

Lors de la victoire du Standard à l’Antwerp (2-3) lors de la 18ème journée de l'exercice 2021-2022, Michel-Ange Balikwisha avait marqué un but contre ses anciennes couleurs. Lors de sa célébration, il s’est immédiatement dirigé vers les caméras présentes au bord du terrain, afin de montrer un message sur son t-shirt. "Libérez mon frère William", pouvait-on lire lorsque l’Anversois a soulevé son maillot. "Ce jour-là, j'avais entraînement avec la deuxième équipe et je n'étais pas prévenu. J'ai reçu beaucoup de messages. Vu que j'étais déjà à la cave, cela n'allait pas m'aider beaucoup", a expliqué le milieu offensif.

Quel avenir pour le joueur en fin de contrat ? "Mon souhait est de rester au Standard car je me sens bien ici. Mon agent et la direction sont en train d'en discuter", a conclu Balikwisha.