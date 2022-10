"Même à dix, nous avons eu des occasions"

Le défenseur des Zèbres est fier de son équipe malgré la défaite.

Une nouvelle fois aligné en défense centrale, Joris Kayembe était bien évidemment déçu de la défaite subie contre le Standard. "On est un peu beaucoup déçus, car on a fait un bon match. Je suis fier de mon équipe", annonce Kayembe au micro de Eleven Sports.

Tout s'est joué sur des détails. "On savait qu'on devait rester concentrés jusqu'à la pause, mais on fait cette erreur qui nous fait mal à ce moment du match. Peut-être que la réussite qu'on a eue à Anderlecht nous a abandonnés ce soir".

Avoir joué pendant une bonne demi-heure à dix n'a pas non plus aidé les Zèbres : "Ce n'était bien assurément pas évident, mais même après l'expulsion de Zorgane, on a essayé d'avoir des occasions, et on a eu des possibilités, que ce soit avec Heymans ou Badji".

Le Sporting de Charleroi va maintenant devoir relever la tête avant d'aller à STVV.