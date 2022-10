Officiel : Antoine Griezmann quitte définitivement le FC Barcelone

La fin d'un imbroglio qui compliquait la vie d'Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann (31 ans) n'est plus lié au FC Barcelone. L'attaquant français quitte définitivement les Catalans et s'engage avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2026, ce qui met un terme au prêt peu avantageux qui l'envoyait jusqu'en juin 2023 chez les Colchoneros. En effet, ce prêt impliquait que si Griezmann dépassait un certain temps de jeu, l'Atlético devrait dépenser 40 millions d'euros et lever automatiquement l'option d'achat.

Cette fois, un accord a été trouvé à hauteur de 18 millions d'euros, et Griezmann sera donc libre de jouer aussi souvent que Diego Simeone le souhaitera. Une bonne nouvelle pour l'Équipe de France également à l'approche de la Coupe du Monde 2022.