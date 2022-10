🎥 La solide prestation défensive de Wout Faes avec Leicester City

Clean sheet et match de patron pour le nouveau défenseur des Foxes.

Ca ne va toujours pas très bien à Leicester, auteur d'un début de saison catastrophique et en grand besoin de points. Les Foxes ne sont pas parvenus à marquer face à Crystal Palace ce samedi, et restent bloqués à une 19e place en Premier League.

Mais, si les Foxes n'ont pas trouvé le chemin des filets, ils n'ont pas non plus encaissé. La bonne prestation de Wout Faes, titulaire pour la 4e fois d'affilée, n'y est pas pour rien. Comme le montrent ces images du match de samedi partagées par Leicester, l'ancien défenseur de Reims s'est fait respecter, a été dur dans les duels et a rassuré après des débuts hésitants - notamment face à Tottenham et Bournemouth.

Il s'en sort très bien

Timothy Castagne, coéquipier de Faes en défense et en équipe nationale, a souligné son bon match."Il s'en sort très bien, c'est toujours difficile d'arriver dans une équipe qui ne va pas bien. Il nous aide à aller de l'avant et à être plus agressifs. Il a directement bien joué."

Les hommes de Brendan Rodgers auront bien besoin d'un défenseur en confiance et qui rassure, lui qui n'a assurément pas perdu de vue l'objectif de jouer lors de la prochaine Coupe du monde avec la Belgique...