Genk s'impose à l'Antwerp et creuse l'écart en tête du championnat

Les Limbourgeois se sont montrés intransigeants et réalisent une excellente opération sur la pelouse de l'Antwerp (1-3).

C'était, outre le Clasico, la grosse affiche de ce dimanche. Genk, leader, se déplaçait à l'Antwerp, son dauphin.

Les Limbourgeois ont pu compter sur un incroyable Mike Tresor, auteur d'une prestation de très haut vol. Il s'est distingué en offrant une sublime passe décisive pour Heynen, qui a alors repris le ballon d'une volée magnifique. 0-1, à la 13e.

Genk se montrait très réaliste et enfonçait le clou. Trésor bottait un bon corner, Onuachu reprenait de la tête. Butez captait mal ce ballon, dévié dans le but par De Laet (33e).

L'Antwerp réalisait un bon match et revenait bien dans le coup. Janssen profitait d'une sortie manquée de Vandevoordt et relançait la rencontre (42e).

Le Great Old poussait en seconde période pour égaliser. Janssen était excellent, Gerkens obligeait Vandevoordt a réaliser un arrêt de classe sur sa retournée acrobatique.

Mais Genk était plus efficace, et ce diable de Trésor déposait un coup-franc parfait sur la tête d'Onuachu. Le Nigérian voyait sa reprise de la tête rebondir sur le poteau et tromper un Butez impuissant (77e).

Superbe match, et superbe victoire pour Genk. Les Limbourgeois prennent 4 points d'avance sur l'Antwerp et confirme sa place de leader.