La Lazio s'offre l'Atalanta !

Les Romains ont fait chuter des Bergamasques qui perdent contact avec le sommet du classement.

Après la victoire du Milan face à Monza, l'Atalanta se devait de tenir le rythme et battre son adversaire du jour, la Lazio. Mais ce sont les Romains, pourtant privés de leur star, Ciro Immobile, qui ont démarré la rencontre en boulet de canon via Zaccagni (10e). Au retour des vestiaires, Felipe Anderson a inscrit un deuxième but pour les Laziales, après un assist de l'ancien de Courtrai et d'Ostende, Adam Marusic (52e).

Très bonne opération pour la Lazio, qui revient à hauteur de points de l'Atalanta. Deux points devant, le Napoli est en tête et joue ce dimanche soir à 21h face à la Roma. Cette saison de Serie A promet à nouveau d'être explosive !

Les autres résultats de la journée :

Udinese 1 - 2 Torino

Bologna 2 - 0 Lecce