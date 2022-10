Laurent Depoitre explique ce qu'il manque à La Gantoise

Gand a finalement réussi à battre Seraing (2-1) le week-end dernier. Grâce à Laurent Depoitre, qui a réussi à marquer dans les derniers instants. Et a immédiatement réussi à se hisser dans les livres d'histoire également.

Après deux passages à La Gantoise, Laurent Depoitre compte 64 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club. Il fait mieux qu'Eric Viscaal qui avait inscrit 63 buts avec Gand entre 1990 et 1995. Roman Yaremchuk complète le podium des buteurs gantois avec 61 réalisations. "Je suis fier de faire partie de l'histoire du club. Mais me qualifier de légende ? C'est un grand mot lol", a déclaré Depoitre à Het Laatste Nieuws.

Assez vieux

Il s'est aussi immédiatement exprimé sur les critiques qui lui sont adressées et sur la situation difficile à Gand. "Des critiques ? Je suis assez vieux pour faire face à ça. Alors ça me laisse de marbre la critique qiui vient de l'extérieur. Avec la mentalité qui règne au sein du groupe, il n'y a pas de problème. Mais il est vrai qu'un leader nous manque lorsque les choses ne vont pas très bien pendant un certain temps. Quelqu'un qui réveille le groupe et qui frappe du poing sur la table."