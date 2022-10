🎥 La magnifique performance d'Anass Zaroury face à Norwich

L'ancien de Charleroi Ă©tait sur tous les fronts.

Ce mardi soir, Burnley s'est imposé 1-0 face à Norwich et a enchaîné une 15e rencontre consécutive sans défaite. Une grosse performance pour les hommes de Vincent Kompany, qui ont provisoirement repris la tête du classement. Même si le seul et unique but de la rencontre a été inscrit, sur penalty, par Jay Rodriguez à dix minutes du terme, c'est bien la performance d'un Belge, anciennement joueur de Jupiler Pro League, qui est sortie du lot.

Anass Zaroury, cet ailier gauche qui évoluait encore à Charleroi la saison dernière, a tout simplement été élu homme du match au terme d'une superbe performance, dont vous pouvez retrouver les meilleurs moments. Le joueur de 21 ans a parfaitement réussi son adaptation en Angleterre. Avec deux buts et une passe décisive en neuf rencontres, dont cinq titularisations, il pourrait certes se monter plus décisif en zone critique. Mais ses cinq titularisations consécutives témoignent de la confiance de Vincent Kompany.