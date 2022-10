🎥 Quand Benoît Paire s'essaie au football...avec brio

Benoît Paire n'est pas qu'un tennisman talenteux : le Français sait également y faire balle au pied.

Alors qu'il dispute actuellement le Challenger de Brest, en Bretagne, Benoît Paire en a profité pour se relaxer avec le noyau du Stade Brestois et enfiler les crampons. Et visiblement, Paire aurait également pu être footballeur ! Ses frappes du gauche ont impressionné les joueurs, et tout le monde s'est clairement bien amusé.